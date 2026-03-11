Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「盈妍威枫」缔速佳

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-11 HKT
发布时间：02:00 2026-03-11 HKT

马会今年初在试闸片段之中，加载了闸前状况，观赏者亦可自行选择在起步一刻才开始播放，这的确是一项德政；因为这样可以多看到各驹闸前的情绪如何，尤其是转换了新配备的马匹。不过，若想更趋完善，不妨考虑加插起步直镜，这样对究竟马匹是真慢闸，还是受挤碰所影响，有更大帮助。

第五场「盈妍威枫」季内三次跑谷草千二米两度入位，其中在216场次与「安康万里」斗至以鼻位见负，事后看该仗不少蹄下败将之后均可取得头马，足见赛事水准高。虽然之后两仗无以为继，但总场次302直路上全程困塞、未尽发挥；在340场次，牠则沿途走外叠竞跑，颇蚀当日的跑道偏差，再看同场相若跑法落第的「表之极光」及「穿甲战鹰」，之后都不胜有位，正好解释败因。

再看上仗「盈妍威枫」起步未算快，早段殿后稍失先机，然而在前慢后快、对后上马不利的步速，加上弯位走三叠蚀脚程下，牠在最后八百米仍可缔理想段速，不比新胜马「粤港资驹」差，足见表现未走样。今仗排档内移至四档，如起步后可咬守中间位置，有力争取季内首场头马。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 3
第五场 Q/QP 7 胆拖 2 3 5 10 
第六场 Q 1 4 8 10 复式
混合过关三串七 共188注
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
15小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
10小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
第27期六合彩今晚（3月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
22小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
13小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 伊官员：不会与美国进行任何谈判｜持续更新
即时国际
2小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
19小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
15小时前
24岁本地大学男生涉「按揭预付费」电话骗案被捕。蔡楚辉摄
24岁大学生为800元酬劳 替假冒律师行诈骗集团收50万骗款 当场被捕
突发
18小时前