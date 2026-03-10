Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「好好恋爱」保持勇锐

名家专栏
更新时间：14:45 2026-03-10 HKT
发布时间：14:45 2026-03-10 HKT

明晚出战第八场三班千二米的「好好恋爱」，上场在黄智弘胯下际遇欠佳，走外叠落败，今场回配赢马配搭何泽尧，全力收复前失。

小记访问马主廖文濠，他说：「今次『好好恋爱』再度负重磅上阵，排十一档比较难跑。日前我前往方嘉柏马房探望『好好恋爱』，为马儿打打气。至于马匹的战略跑法，我一切交由方嘉柏全盘决定，我希望牠今场遇有利形势，末段能展开强劲冲刺。我对『好好恋爱』的机会抱乐观的态度，其实每次马儿出赛，我都对牠抱一定期望，因为马儿的状态一直保持勇锐，希望马儿今场在阵上取位顺利，跑出应有水准，跑入前列。」

陈嘉甜

