甜甜小记│「好好恋爱」保持勇锐
更新时间：14:45 2026-03-10 HKT
发布时间：14:45 2026-03-10 HKT
发布时间：14:45 2026-03-10 HKT
明晚出战第八场三班千二米的「好好恋爱」，上场在黄智弘胯下际遇欠佳，走外叠落败，今场回配赢马配搭何泽尧，全力收复前失。
小记访问马主廖文濠，他说：「今次『好好恋爱』再度负重磅上阵，排十一档比较难跑。日前我前往方嘉柏马房探望『好好恋爱』，为马儿打打气。至于马匹的战略跑法，我一切交由方嘉柏全盘决定，我希望牠今场遇有利形势，末段能展开强劲冲刺。我对『好好恋爱』的机会抱乐观的态度，其实每次马儿出赛，我都对牠抱一定期望，因为马儿的状态一直保持勇锐，希望马儿今场在阵上取位顺利，跑出应有水准，跑入前列。」
陈嘉甜
最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
2026-03-09 14:51 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
2026-03-09 12:59 HKT