亨利拆局│练马师王吼吕健威

名家专栏
更新时间：02:00 2026-03-08 HKT
发布时间：02:00 2026-03-08 HKT

近两期本栏打叠拣中练马师王，前次吕健威，上次方嘉柏，最难得是两次的赔率都有肉食，令人喜出望外。皆因早前提到，威哥与方仔是季中旺人，两者在二月份各自两度封王，笔者只是顺势而为，其实并无太大难度，想不到可连番获利。

回说今次田战，既然威哥踏入三月继续杀得性起，所谓宁买当头起，捧场予人额外安心，再者佢今期出马九匹，亦有足够兵力逐鹿中原，能否顺利封王暂不知，但估计当中应有王者兴，同样适宜择善赌单场。

重点争分马方面，「哈罗威」因遇上「绿野飞驰」而赔率好分，本身跑千四特佳，可P当W赌。「绿茵明珠」上仗由头阻到尾，全程并无望空，却自动波涌住走，今次唔阻就掂。「劲勇皇驹」上仗蚀慢步速冲上赢马，确认善跑泥地。「包装福星」跑千四特佳，上周日有合适赛程，却宁愿拣今次跑千八，似有图谋。「手机表霸」前仗可冲赢韧力十足的「飞鹰翱翔」，近况不用怀疑，今次缩程二百米可赚级数。

目标：吕健威

赔率：4.25

全日恶马 第十一场：哈罗威

练马师王最佳投注时机：第一场前

