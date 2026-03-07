Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「绿野飞驰」尾场稳胆

名家专栏
更新时间：19:03 2026-03-07 HKT
发布时间：19:03 2026-03-07 HKT

近日天气反常，立春后依然冻冻地。听闻北京三月飞霜，朋友话百年难得一遇，漫天白蒙蒙一片，手中雪亦软绵绵。虽然落雪，但北方嘅冻确实同香港嘅湿冻有分别，香港十零度，但体感得几度。难得一众短暂离港嘅外籍骑师都咁快适应到香港天气，能够马上交出表现。纪仁安今趟香港之旅收获丰富，由于佢骑得，所以好多练马师都放心揾佢搏马，佢一走，大堆实力马四散。

尾场「绿野飞驰」由纪仁安落到艾兆礼手中，擸咗张大Dee，点样出就睇你造化；另外，「超劲赤兔」就漏咗畀潘顿。卡尔好有兴趣知道，一对实力马易手后表现如何，一于小注当买张飞睇戏。

第九场：6超劲赤兔、5泰力、9安都
第十一场：3绿野飞驰、7哈罗威、13跷妙

