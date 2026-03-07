Ian心水│「祥胜力驹」转仓突破

中东战火持续升温，局势变化莫测，连带赛马运动也受到牵连。虽然杜拜超级星期六赛马日已顺利举行，然而美国与以色列对伊朗共同发动攻击，令不少中东地区受到战火影响，航班大乱，一众在杜拜参加赛马运动的从业人员均因航班取消而被迫滞留当地，幸好香港代表「升泷驹」的练骑和马会工作人员日前已顺利返港，不用再担惊受怕。

这次突如其来的战事，对中东多个赛马地区，甚至今届杜拜世界杯赛马日均带来严重影响，以往经常派马出战的日本，已有多驹包括应届日本杯亚军「蒙面舞会」将会取消出争杜拜司马经典赛，而改争大阪杯，还有「盈宝威神」、「红玛瑙」、「远观天象」等驹亦已取消远征杜拜计划。这场战火无疑令今届赛事失色不少，但愿战火早日平息，各人安康。

今届冠军练马师之争甚为激烈，方嘉柏刚战凭「朗日雪峰」和「坚多福」起孖，现以三场头马优势领先廖康铭与大卫希斯，不过后两者俱在今日布下强阵，应有能力追近。

第三场「祥胜力驹」今仗转厩初出，此驹季内六战虽未胜，却都所负不远，近两战强配潘顿未能取得突破，且看转换新环境后能否立即交出表现。对手方面，「暴风之子」上季曾于三班取胜，今季亦曾两度上名，今仗降至四班出战，可望赚取班利，以往牠在泥地表现亦可，值得留意。此外，「魅力宝驹」上季最高评九十六分，现已下调至五十八分，虽然已三十七仗未胜，但能多次跑近，泥地亦有根据，今次配上斗志十足的麦文坚，诚是一路奇兵。

第九场「紫荆拼搏」今季三战均接近，如非健康曾受挫，成就应更高；牠近两仗面对「会当凌」与「泰力」等驹仅以约两个马位落败，今仗负磅最轻，有力一争。对手方面，「北斗福星」上仗初出表现不俗，今仗增程至千六米更合脚法，可作冷配。此外，「超劲赤兔」近期表现够准，强配潘顿可加入战团。

第三场：8祥胜力驹、1暴风之子、3魅力宝驹

第九场：14紫荆拼搏、10北斗福星、6超劲赤兔

