Dickson心水│「魅力宝驹」四班「泥」料

今日举行八草三泥赛事，八场草地于C跑道作赛，这条赛道较有利早段守好位或中置型马发挥，这正是潘顿的拿手好戏，宜加留意。

第二场五班草地千四米，「志醒大将」今季状态明显提升，但次次都只能追近，这次沈集成安排牠增程至千四米，虽然上季曾于同程大败，但当时马儿尚未成熟，不用太介意。此驹上仗于千二米跑第五，同组对手「果然侥幸」接战升上四班仍获季军，「锐一」与「金快飞飞」再出都入Q，后驹更赢马而回，「志醒大将」增程续配潘顿，可以信赖！

第三场四班泥地千二米，「魅力宝驹」上仗落四班已经跑近，今次转战泥地，既然季初可于泥地同程跑赢「皇龙飞将」与「实力哥」获殿军，今次面对四班弱旅应可获胜。

第二场：6志醒大将

第三场：3魅力宝驹