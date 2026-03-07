甜甜小记│何毓麟「贤者无敌」「笑傲江湖」

明日沙田赛事，第十场一班千二米赛事中，马主何毓麟有两匹团体马应战，分别是「贤者无敌」和「笑傲江湖」。刚周三谷草赛事，当晚下著雨，不少胜出头马的练马师受访时均表示，受惠于场地变化，特擅跑松软地的赛驹有用武之地。当晚小记在马场采访时，碰见马主何毓麟，他幽默地对小记说：「如果周日落雨，对喜欢跑松软场地的『贤者无敌』特别有利，只是我看了天文台预测，周日放睛。『贤者无敌』上场跑得第三名，走势不错，我个人觉得『笑傲江湖』的机会秤高些少，牠近两战一冠一亚，状态不俗，我希望这两驹均有好际遇，尽力争取佳绩。」

陈嘉甜