甜甜小记│曾炳威以歌会友

名家专栏
更新时间：00:10 2026-03-05 HKT
发布时间：00:10 2026-03-05 HKT

曾炳威是香港马圈中的资深马主，对赛马运动充满热情，在其薰陶下，其四名子女曾向欣、曾向勤、曾向东及曾向得，皆已跻身马主行列，而曾炳威弟弟曾炳城一家人也有养马；曾氏旗下的「威力」、「勤德」、「运来」及「欣赏」系马匹，相信马迷应该不会陌生。

早前「东来欣赏」在港第三W庆功宴兼东厩开年饭，当晚曾炳威、周俊乐、潘明辉及告东尼齐齐出席，并在席间献唱。小记早闻周俊乐歌声悦耳，因为早于他出道时，小记曾前往骑术学校采访，当时仍一脸腼腆的他拿起结他，自弹自唱由其亲自作词的《梦想》；当晚周俊乐深情演绎《用背脊唱情歌》，现场来宾皆听出耳油。

另外几位也是唱得之人，曾炳威高唱Beyond名曲《海濶天空》，感情澎湃；告东尼唱《Sweet Caroline》；潘明辉更一口气唱出《Exit》、《狂野之城》及《唱这歌》等节奏感十足的劲歌，他们歌喉各具特色，令人十分惊喜呢！

很多马主拣马时喜欢亲力亲为，曾炳威则倾向委托练马师代为拣蟀，他谦虚地表示：「始终我并非赛马专业人士，不太懂得相马，故多数请练马师代为拣马；我尊重他们的专业，并信任其眼光。同时，我也信任练马师及骑师的判断，绝少过问旗下马匹的部署及发挥。我个人对未曾出赛的『勤德皆备』甚为睇好，此马由贺贤引入，练者给予正面评价；我当然希望承练者贵言，马儿可尽快适应水土，在日后能够成材。」

当晚曾炳威也邀请了「八里旺」马主黎泽霖出席晚宴。谈到赛马难忘事，黎泽霖说：「我平时喜欢小注怡情，记得1994年时，岳礼华骑『钻石海岸』胜出，赛后覆磅时被发现轻咗两磅多，超过赛事规则所容许的限度，因而被褫夺头马资格，并被贬至包尾。虽然事隔多年，但我仍印象深刻，因为当年我正投注在『钻石海岸』身上！」

陈嘉甜

