卡尔心水│「银亮奔腾」Happy Wednesday

更新时间：18:34 2026-03-03 HKT
发布时间：18:34 2026-03-03 HKT

近期卡尔除了工作忙碌，世界同样大乱，我最多都系辛苦少少，工时长只是小问题，尚可解决，战火带来更大影响。田鸡滞留杜拜未返，继礼拜日后，今期无奈缺席。卡尔有朋友转机回欧洲，同样被困杜拜，朋友话杜拜市面大致平静，游客在上周滞留期间被安排在运动场休息，内部资讯并不清晰，大家都不知道何时才恢复航班，幸好网络设备没有影响，卡尔都时刻留意战情提供最新资讯。原本自己隔岸观火，如今元宵佳节不能与家人团聚感受更深。其实战火之下，所有人都身不由己，世界角力无休无止，斗争从来没有真正赢家。与其在现实中消耗，不如在赛场上一决高下，至少胜负分明，不动干戈之下，感受快活谷的Happy Wednesday！

今期周三夜战，马场事，马场了。「银亮奔腾」上场出闸慢一慢摆后，末段又施施然抽出外叠，冲刺为时已晚。今场对手不同，即使负顶磅，但形势理应较好。乱世看形势，赛场看节奏，「银亮奔腾」属今日重心。

第五场：2智胜攻略、5踏雪寻梅、12快乐高球
第九场：1银亮奔腾、11魅力知耀、3相映红

