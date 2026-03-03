Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「东来欣赏」愈战愈勇

更新时间：18:32 2026-03-03 HKT
发布时间：18:32 2026-03-03 HKT

第一场「光辉岁月」上季五战全败，但都所负不远；今季评分一减再减，跑泥地一哩曾后上得亚，而上仗跑田草千八，早段居中至末段移外冲刺，最终只以两身位不敌今季表现出色的「型到爆」，进度渐足；今仗排位理想，值得看高一线。对手方面，「架势奇爸」季内多次在四班赛走近，可惜俱与头马无缘，今仗降落五班由潘顿操刀，本身最近一次赢马正在五班建功，当时便配潘顿，今次人马重逢，属争胜分子。

第六场「东来欣赏」季初曾因心律不正常而退出赛事，不过近期愈战愈勇，上仗更可力拒「喵喵怪」与「星运少爵」的来犯而胜，今仗升班出战，状态仍在勇境，有力再下一城。对手方面，「川河动驹」今季加盟游厩后演出稳健，今仗有「人和家兴」与「飞轮霸」领放，本身可留守前列有利位置，待末段伺机而动，形势不俗。「乘数表」来港前曾两战级际赛，更曾三级赛赢马，尽管来港后进度未符预期，但评分已降至有利水平，要开始留意。

第一场：4光辉岁月、1架势奇爸、9开心三多
第六场：7东来欣赏、2川河动驹、3乘数表
 

