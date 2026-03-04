马观微全日心水│「魅力知耀」无与纶比

大卫希斯马房的纽西兰自购马「魅力知耀」，已一再展示出可观的中距离战斗力。今仗列阵第九场三班一六五○米，排在第七档，可望在杨明纶胯下敲响胜利之门。

「魅力知耀」上季尾至今季初表现一般，其评分得以持续下调。十一月尾，此驹孭轻磅出战三班田草千六米，仅不敌「一定超」与「美丽星晨」这两匹好手，展示出跑中距离的威力。一月中下旬再临同程，纵使排外档，沿途前置无遮挡且遇上快步速，但依然能上名，表现可取。

上仗，「魅力知耀」移师谷草一六五○米，本有问鼎之力，但同场具前领速度的「电讯巴打」与「亚机拉」，竟双双不放而留，使得杨明纶临时应变地让此驹领放，无奈左侧的「英骏飞驹」紧咬不放，结果放得飞快，导致最后一两步不敌对手来犯而退居第三，最后仅负鼻位。今仗卷土重来，料有更佳的发挥，将能收复失地。

马观微

