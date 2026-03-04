Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「魅力知耀」无与纶比

名家专栏
更新时间：01:00 2026-03-04 HKT
发布时间：01:00 2026-03-04 HKT

大卫希斯马房的纽西兰自购马「魅力知耀」，已一再展示出可观的中距离战斗力。今仗列阵第九场三班一六五○米，排在第七档，可望在杨明纶胯下敲响胜利之门。

「魅力知耀」上季尾至今季初表现一般，其评分得以持续下调。十一月尾，此驹孭轻磅出战三班田草千六米，仅不敌「一定超」与「美丽星晨」这两匹好手，展示出跑中距离的威力。一月中下旬再临同程，纵使排外档，沿途前置无遮挡且遇上快步速，但依然能上名，表现可取。

上仗，「魅力知耀」移师谷草一六五○米，本有问鼎之力，但同场具前领速度的「电讯巴打」与「亚机拉」，竟双双不放而留，使得杨明纶临时应变地让此驹领放，无奈左侧的「英骏飞驹」紧咬不放，结果放得飞快，导致最后一两步不敌对手来犯而退居第三，最后仅负鼻位。今仗卷土重来，料有更佳的发挥，将能收复失地。

马观微
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
11小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
8小时前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
8小时前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
2小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
11小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
5小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
12小时前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
3小时前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
7小时前