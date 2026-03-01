马观微全日心水│「志满同行」不言停顿

文家良马房的短途马「志满同行」，上仗增程出战三班田千四米，虽然路程稍嫌长兼遇上慢步速，但都能凭后上追近三甲马。今乘勇匆出，列阵第八场三班田草千二米，路程更合脚法，排二档好位，可望在潘顿胯下大派用场。

「志满同行」今季在文厩进步显著，十二月七日久休初出，状态未足加上阵中蚀位多，末段竟能杀入Q脚，更只是仅负短马头位，走势可观。十二月二十日再临同程，这匹阵上热过身的战驹，即能收复失地，更抛离对手胜出，战斗力大幅提升。

一月中「志满同行」升上三班跑胜程，但排十二档，沿途在奥尔民胯下留得较后，且走四叠望空，处境恶劣不堪都能杀入Q脚，班次上并无阻力。上仗易配潘顿增程作赛，能在不利形势所负不远，今仗重回最佳途程，档位内移，值得看高一线。

马观微