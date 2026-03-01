Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「志满同行」不言停顿

名家专栏
更新时间：01:00 2026-03-01 HKT
发布时间：01:00 2026-03-01 HKT

文家良马房的短途马「志满同行」，上仗增程出战三班田千四米，虽然路程稍嫌长兼遇上慢步速，但都能凭后上追近三甲马。今乘勇匆出，列阵第八场三班田草千二米，路程更合脚法，排二档好位，可望在潘顿胯下大派用场。

「志满同行」今季在文厩进步显著，十二月七日久休初出，状态未足加上阵中蚀位多，末段竟能杀入Q脚，更只是仅负短马头位，走势可观。十二月二十日再临同程，这匹阵上热过身的战驹，即能收复失地，更抛离对手胜出，战斗力大幅提升。

一月中「志满同行」升上三班跑胜程，但排十二档，沿途在奥尔民胯下留得较后，且走四叠望空，处境恶劣不堪都能杀入Q脚，班次上并无阻力。上仗易配潘顿增程作赛，能在不利形势所负不远，今仗重回最佳途程，档位内移，值得看高一线。

马观微

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 遇炸伊朗小学升至150死︱不断更新
即时国际
2026-02-28 00:20 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
19小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
8小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
14小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
13小时前
美以向伊朗发动军事行动。美联社
伊朗局势︱美以发动「史诗怒火」突袭伊朗　南部小学遭炸毁酿85死约80伤
即时国际
2小时前
伊朗局势．航班资讯更新｜机管局：今明两日9班航班受影响 包括3班离港航班取消
伊朗局势．持续更新｜机管局：今明两日9班航班受影响 包括3班离港航班取消
社会
5小时前
伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈
伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈
即时国际
7小时前