卡尔心水│「扶摇势劲」热得有理

更新时间：17:11 2026-02-28 HKT
发布时间：17:11 2026-02-28 HKT

近期马圈多新闻，继莫雷拉返港消息传出，其余好消息都浪接浪。刚刚快活谷赛事，黄智弘在头场凭「幸运传承」赢马升格成为大师傅；还有黄宝妮即将复出，即使纪仁安将离港，但人手仍算充裕。卡尔觉得，多番呢啲熟悉面孔，刨马时候比较得心应手。

第八场「扶摇势劲」理论上成为热门毫无异议 ，预料同「穿甲战鹰」将有一番恶斗。卡尔一直提倡，拣马虽然一大堆范围，实际上落注就要单棍先有钱赢。睇得呢个专栏，大家都系有缘人，预计「穿甲战鹰」同「扶摇势劲」的能力不相伯仲，买条位置Q就最稳妥。

第六场：6臻至辰、3闪耀天河、2米奇
第八场：4扶摇势劲、10穿甲战鹰、6志满同行

