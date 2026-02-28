卡尔心水│「扶摇势劲」热得有理
更新时间：17:11 2026-02-28 HKT
发布时间：17:11 2026-02-28 HKT
发布时间：17:11 2026-02-28 HKT
近期马圈多新闻，继莫雷拉返港消息传出，其余好消息都浪接浪。刚刚快活谷赛事，黄智弘在头场凭「幸运传承」赢马升格成为大师傅；还有黄宝妮即将复出，即使纪仁安将离港，但人手仍算充裕。卡尔觉得，多番呢啲熟悉面孔，刨马时候比较得心应手。
第八场「扶摇势劲」理论上成为热门毫无异议 ，预料同「穿甲战鹰」将有一番恶斗。卡尔一直提倡，拣马虽然一大堆范围，实际上落注就要单棍先有钱赢。睇得呢个专栏，大家都系有缘人，预计「穿甲战鹰」同「扶摇势劲」的能力不相伯仲，买条位置Q就最稳妥。
第六场：6臻至辰、3闪耀天河、2米奇
第八场：4扶摇势劲、10穿甲战鹰、6志满同行
最Hit
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
2026-02-27 13:00 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
2026-02-27 13:03 HKT