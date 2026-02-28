Ian心水│「进傲星」前仗水准高

贺贤上季仅得二十六场头马，表现略为令人失望，不过今季成绩逐渐回稳，不少质新马能凭借有利评分而交出表现。今次赛事贺厩出马五匹，头场「管之友」于长途赛事表现长期见稳，上仗出争略为嫌短的谷草一哩，走势令人失望，今仗回师曾有好表现的田草千八米，临场赔率若有异动就要留意；其余「凯旋幸运」季初在五班一出即胜，可惜其后重上四班后表现未见进步，然而今仗继续负轻磅，若际遇许可，也有机会闯入冷位。

第三场「进傲星」今季演出可靠，前仗以颈位击败「安泰」、「线路万里」与「勤德天下」，后驹于年初三已顺利打开胜门，可见该赛水准不俗。「进傲星」上仗再战田草千四，可惜不敌班底较高的「荣利双收」而屈居亚军；今仗对手非强，仍有机会走入前列。对手方面，「龙威心得」前仗在不利后上的情况下，末段冲刺强劲，如非终点前受阻，理应跑得更近；上仗改跑泥地减掉两分，使得今仗降落四班出战，幕后部署精明，若能交出前仗水准，可望加入战团。此外，「腾达勇士」目前得三岁，阵上走势仍稚嫩，但上仗初出走势尚可，汲取一场实战经验后，今仗可望更进一步。

第十场「清云龙驹」来港前以「行动纲领」之名在英国与爱尔兰取得一胜两位，包括于三级赛车士达银瓶跑获亚军。较为可惜的是，此驹来港后十战全败，幸好评分一减再减，近仗表现已较前为佳，今仗负磅最轻，加上二千米是其射程范围，可以一试。对手方面，「友莹光」目标放在香港打吡，现评分仍未稳获入场券，今仗势必拼尽；牠上仗放头竞跑效果一般，今仗排位理想，应可留守在领放马之后，并在末段伺机而动。此外，「话你知」上仗表现回勇，现评分较上季赢马时低三分，看来已届反击之时。

第三场：2进傲星、1龙威心得、5腾达勇士

第十场：14清云龙驹、5友莹光、2话你知