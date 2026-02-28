Dickson心水│「鼓浪好友」脱胎换骨

是日举行香港经典杯，路程为1800米。虽然今季的四岁马高手云集，但当中不少未跑过1800米，气量成疑，拣胆宜以有长途根据者为先。

第五场四班1200米，「鼓浪好友」自从转入桂福特马房后，恍如脱胎换骨，近两战跑田草千二米全胜。上仗场地明显不利内叠前置，但牠与「北地烈马」齐齐跟前，最终仍轻松获胜。要留意，「北地烈马」接战转战谷草，即刻一放绝尘获冠，「鼓浪好友」赢马后虽然加了分，但只是比上仗孭多四磅，只要田泰安早段积极，应该可以再获佳绩。

第六场三班1200米，「臻至辰」今季转战谷草，首仗即以极轻松姿态赢「细水长流」，既然后驹在三班跑田草也能赢马，「臻至辰」的实力一定尚未见顶，今次回师田草可信赖。

第五场：3鼓浪好友

第六场：6臻至辰