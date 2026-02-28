甜甜小记│「友莹光」初配潘顿争胜

「友莹」系马主杨毅和其太太胡佩君近期以「暴风一族」、「友莹仁」及「友莹亮」报捷，杨氏伉俪的「友莹光」出争第十场三班二千米。「友莹光」上场配霍宏声跑第十一名，赛后报告指出马儿近二百米处时受困而未能望空，持续难以望空，其后于末段又再度勒避。「友莹光」今场初配潘顿，潘顿曾经伙拍杨毅伉俪的香港短途良驹「友莹格」在香港、新加坡和日本赢过不少大赛，与马主是好朋友。

小记访问杨毅，他说：「潘顿向廖康铭索骑『友莹光』，练者透露马儿近期状态理想，有二千米长力，上场跑千八米际遇欠佳，希望今场遇有利形势。」杨毅伉俪的团体马「爱马善」则列阵第十一场，力争佳绩。

陈嘉甜