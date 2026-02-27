甜甜小记│军机八皇团体叫两飞

小记入行以来，试过暑假期间与其他行家在大雨下走访五、六个仓口，采访马房季前拜神仪式；有时都会觉得不好意思，因每次匆匆忙忙影几张相、访问练马师几句后，便赶往另一个马房，犹幸各练马师都明白传媒需要，予以体谅。

刚周一晚，小记则在同一晚采访三个庆功宴：先往沙田会所采访「友爱心得」跑马地百万挑战杯庆功；之后即飞的赶往火炭中式酒楼，采访「东来欣赏」庆功暨东厩新春开年饭；以及巫厩「翠儿威威」与「会当凌」庆功。由于后两场庆功宴都在同一酒楼举行，当晚我和几位行家不停经后楼梯走上走落，一边有说有笑，与星爷电影的某些搞笑桥段有点类似呢！

「翠儿威威」摆完庆功宴之后，刚周三谷战即顺利取得三连捷，赛后马主陈桥森与千金陈翠盈、未来女婿周俊乐，以及巫伟杰等开心拉头马。至于同晚庆功的军机八皇团体，旗下的「一生好彩」及「会当凌」季内已合共扫走八场头马，可说是旺气逼人；周日两驹分别出战第九场及第十一场，说不定又可替团体经理人钟一帆、潘子聪医生等，带来更多头马喜悦。

陈嘉甜