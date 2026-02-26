Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「粤港资驹」胜出 王文扬对团体成员有交代

名家专栏
更新时间：00:15 2026-02-26 HKT
发布时间：00:15 2026-02-26 HKT

早前小记邀请「粤港资驹」马主团体经理人王文扬分享组团抱负；今期他则讲述引入「粤港资驹」的故事，从中可知经理人在马主团体中的重要性。

不讲不知，原来「粤港资驹」本非团体的首选马，乃是无心插柳之下购得。王文扬解释道：「在我们买入『粤港资驹』半年前，原本已经拍板买入另一匹由游达荣推介的马，可惜最终牠未能通过澳洲兽医的检验；后来该驹留在澳洲竞跑，很快已能赢出三场头马，令我们感到有点失望及扫兴。幸好游达荣很快已为我们物色到另一匹马，牠正是『粤港资驹』。」

当团体成员决定是否买入「粤港资驹」时，背后曾有过一番思量。「其实『粤港资驹』的兽医报告亦有点瑕疵，但买过马的朋友都会明白，很多时马匹都会存在一些健康问题。一些未养过马的朋友或有疑问，既然我花了这么多钱买马，为何不拣一匹百分百健康的马，而冒险购入健康有小问题的马匹呢？我也明白他们的顾虑，作为团体经理人，亦用了很多时间去询问游达荣、身在澳洲的马贩以及兽医的意见，并把我所得的资讯向每一位团体成员分享，大家一同研究。最终我们也决定拍扳购入『粤港资驹』，而牠第三仗已能够在港取胜，令我顿时松了一口气，亦总算对团体成员有所交代。」王文扬续说。

以往王文扬多与弟弟王家扬、家人或马圈好友「时时」系马主王经纬等一同养马；今次组成全部带走赛马团体，当中不乏新手马主，对于王文扬来说是崭新体验。王文扬说：「『粤港资驹』有过半数的团体成员是初次养马，而我在港养马已有一段时间，且作为团体经理人，必须做好协调工作，与各团体成员好好沟通。」

「粤港资驹」上月尾出争谷草千二米，在潘顿胯下打开胜门，王文扬笑说：「我们对『粤港资驹』有一定期望，但估不到牠在港第三仗便开斋，当晚我们一众成员在场内呐喊欢呼，冲线一刻大家都非常开心呢！这也是我作为团体经理人最想看到的一幕。」
 

陈嘉甜

