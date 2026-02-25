Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「奋斗辉煌」转场出击

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-25 HKT
发布时间：02:00 2026-02-25 HKT

游达荣上季在港首季设厩，最终取得36场头马，排在练马师榜第十四名，当中亦不乏「光年魅力」等二班头马，成绩不俗；踏入今季，截至上赛日游厩取得18冠28亚，拍得住上季同期的17冠18亚，由于养马量多咗，自然出赛总数都比上季同期多，但查整体上名百分比跟现时成绩相近的姚、巫、伟三厩略高，即今季游厩整体成绩仍算稳定。

是晚游厩四匹赛驹做正选，当中新胜而临的「粤港资驹」继续面对三班拆组赛事，负磅亦适中，应可望连捷；而第六场的「奋斗辉煌」，笔者认为有力配合同晚攻坚。

五岁的「奋斗辉煌」上季跑至季中开始上名及赢马，不排除是一匹较慢热赛驹，但马性忠心经常所负不远，故今季评分一路企住55分不上不落，亦可能跑到「吽吽地」，近两仗索性转战田草，但面对质新当起的「机械之星」以及降班的「火悟空」，加上均遇到偏快步速，实在难以招架。

厩侣「创科群英」早前已转谷草赢马，较季初已减去五分的「奋斗辉煌」今仗重返胜途谷草一哩，换上跟田泰安一样咁硬功的麦文坚，相信亦届出击时。


波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q    1 5 7 8 复式
第四场 WP    8 
第六场 Q/QP    5 胆拖 1 2 7 11
混合过关三串七    共188注

