亨利拆局│练马师王吼伍鹏志

季中阶段，几个早前暮气沉沉的大仓都相继发动攻势，东厩在二月暂夺六场头马，势头瞩目；上期初六赛事轮到罗富全发威，劲夺三冠两亚埋单48分封王！不讲不知，全哥对上一次封王已是11月5日，沉寂三个多月终回复生猛，短期内宜吼实罗厩动向。

回说今期心水，伍鹏志也沉寂一大轮，虽未至于全无动静，但季内只曾两次封王，而且都是季初10月与11月的旧事，本身毕竟贵为大仓，随时一如告仔与全哥般静极思动。今期伍厩出马四匹并不起眼，但本栏讲过多次，谷战的封王条件通常只靠三匹马争分，所以切勿睇低今次伍厩的阵容，诚是扒冷黄金机会！

重点争分马方面，「维港激流」已在H4版面的《一亨即中》专栏详细介绍，不赘述。「开心旺财」初试啼声，质素高低是个谜，今次优势在于遇组别一拆三，对手实力偏弱，奥尔民连番试闸却配潘顿，提防是另一匹「冷娃」！「太子」上仗慢闸兼迟望空，回配艾兆礼可能发挥更好。



目标：伍鹏志

赔率：20

全日恶马 第二场：维港激流

练马师王最佳投注时机：第二场前