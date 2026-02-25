Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「康昌之星」一档声大

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-25 HKT
发布时间：02:00 2026-02-25 HKT

刚战沙田日赛，全城马迷一同见证历史一刻。马王「嘉应高升」顺利十八连捷，打破「精英大师」纪录，而且打破田草千四米场地纪录，亦是田草千二米的纪录保持者，而且连胜纪录非常有机会延续，令人赞叹。

第五场四班千二米。「魅力宝驹」近两季出赛极为频密，可惜已两季未胜，事隔三年终重返四班，若论状态，其实一直维持良好，甚少低落。赛绩计，今季曾于三班同程负于「友爱心得」获亚，该仗水准至少值三班中游，如今状态未有低落，挟季内三班赛绩出战四班，班底实在有利，且其余对手已见得七七八八，凭底质已可压倒对手。「决一剑」上季于谷草出道已上名，翌仗更随即补中，谷战性能表露无遗。211场次初返四班几乎胜出，之后表现未有承接，今仗转开缝眼罩望有新鲜感之助。「银刺勇士」今季六战只一场失位置，准绳可靠。「彩虹七色」初配纪仁安，上场慢闸加上直路受困败不足据。

第六场四班一哩，「康昌之星」数度跑近后终开斋，348场次虽说步速偏快有利发挥，但总时间为当晚三组一哩的最快，比三班同程足足快上五线九，今次休息充足加上操练完整，排一档起步或可守前一格，整体形势理想。「翠儿威威」上场造偏快步速一放到底，打叠赢马表现可人，惟恐拼后隔三周负重上阵或打折扣，宜作配。「奋斗辉煌」上季取得两捷后，今季六战全落第，如今评分降至有利水平，排二档随时杀入一席。「宝成智星」曾以不同跑法上名甚至赢马，今季大幅走样而减至比胜时更低分，伏兵之一。

廖浩贤精选

第五场    1    魅力宝驹    3    决一剑
    5    银刺勇士    8    彩虹七色
第六场    2    康昌之星    1    翠儿威威
    5    奋斗辉煌    7    宝成智星

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
9小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
8小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
14小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
12小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
20小时前
六合彩︱800万头奖今晚搅珠 即睇十大幸运号码
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧巴！
社会
5小时前
金像男配角冯皓扬终反击 发声明告「前校长」持续不实指控属诽谤：已交律师处理
金像男配角冯皓扬终反击 发声明告「前校长」持续不实指控属诽谤：已交律师处理
影视圈
6小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
《跳飞机》童星罕曝光满面皱纹难辨认 曾年接240个通告 爆知名女星老公染性病
《跳飞机》童星罕曝光满面皱纹难辨认 曾年接240个通告 爆知名女星老公染性病
影视圈
15小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
9小时前