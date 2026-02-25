廖事如神│「康昌之星」一档声大

刚战沙田日赛，全城马迷一同见证历史一刻。马王「嘉应高升」顺利十八连捷，打破「精英大师」纪录，而且打破田草千四米场地纪录，亦是田草千二米的纪录保持者，而且连胜纪录非常有机会延续，令人赞叹。

第五场四班千二米。「魅力宝驹」近两季出赛极为频密，可惜已两季未胜，事隔三年终重返四班，若论状态，其实一直维持良好，甚少低落。赛绩计，今季曾于三班同程负于「友爱心得」获亚，该仗水准至少值三班中游，如今状态未有低落，挟季内三班赛绩出战四班，班底实在有利，且其余对手已见得七七八八，凭底质已可压倒对手。「决一剑」上季于谷草出道已上名，翌仗更随即补中，谷战性能表露无遗。211场次初返四班几乎胜出，之后表现未有承接，今仗转开缝眼罩望有新鲜感之助。「银刺勇士」今季六战只一场失位置，准绳可靠。「彩虹七色」初配纪仁安，上场慢闸加上直路受困败不足据。

第六场四班一哩，「康昌之星」数度跑近后终开斋，348场次虽说步速偏快有利发挥，但总时间为当晚三组一哩的最快，比三班同程足足快上五线九，今次休息充足加上操练完整，排一档起步或可守前一格，整体形势理想。「翠儿威威」上场造偏快步速一放到底，打叠赢马表现可人，惟恐拼后隔三周负重上阵或打折扣，宜作配。「奋斗辉煌」上季取得两捷后，今季六战全落第，如今评分降至有利水平，排二档随时杀入一席。「宝成智星」曾以不同跑法上名甚至赢马，今季大幅走样而减至比胜时更低分，伏兵之一。

廖浩贤精选

第五场 1 魅力宝驹 3 决一剑

5 银刺勇士 8 彩虹七色

第六场 2 康昌之星 1 翠儿威威

5 奋斗辉煌 7 宝成智星