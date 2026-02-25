Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「花好月盈」德来容易

更新时间：01:00 2026-02-25 HKT
发布时间：01:00 2026-02-25 HKT

韦达马房的短途马「花好月盈」，季初在五班与四班谷草千二米凯旋而归之后，虽然两战胜程都未能再添头马进帐，但阵上走势甚佳，证明评分仍有上升空间。今仗列阵第四场再临最佳途程，排中内档，可望收复失地。

「花好月盈」前仗在班德礼胯下出战谷草千二米，排七档，沿途紧咬在四、五位，中段勒避失位之下，末段仅负颈位跑第三。该役头马「喵喵怪」胜出加分后，在同程负重三次入Q，如今已升上三班；该役跑第二的「官金骐」，赛后随即升班。由此可见，「花好月盈」在四班的分量。

上仗，「花好月圆」易配布文卷土重来，排八档，出闸失机并有挤阻，沿途留得颇后，处境被动，但末段仍能以劲势扑上取得第二名，更只是仅负头位，表现突出。赛后有个多月时间回气与再作打磨，今仗回配班德礼，档位内移至四档，将能有更出色的发挥。

马观微

