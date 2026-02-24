卡尔心水│「粤港资驹」赢完再赢

农历新年期间，卡尔出街总觉比往年更人山人海，唔知系咪今年食正打工仔请两日假就可连放九日，人人心情都较畅快；唔单止本地，内地新年周亦连放九日。其实以前甚多游客趁新年嚟香港旅游，感受节日气氛，近来政府又推行赛马旅游，大家红须绿眼，与乡下嚟嘅三姑六婆共冶一炉，喺初三睇埋赛事发埋新年财，然后才施施然离港。

报纸话初三有九万人次入沙田马场，啱啱周日就食埋新年嘅水尾，适逢「嘉应高升」挑战十八连胜纪录。当日卡尔见马王弹甩主马群过终点，姿态轻松，场内有记者访问马主，马主眼湿湿似满怀心事，毕竟养马好似抽闪卡，真系唔知几时揭底牌，有时一掷千金，都唔保证买到一匹佳驷，正如「金鎗六十」都系有限嘅「笔直」，名不经传嘅血统，成就一匹马王。

第八场「粤港资驹」上场在潘顿胯下赢马，今场同样七档，有权赢完再赢；「金牌活力」同样当弗，桂福特好似识变魔术咁，转仓马浪接浪交代，今场呢两匹马最稳妥。

第六场：2康昌之星、1翠儿威威、5奋斗辉煌

第八场：4粤港资驹、3金牌活力、11泰泰精神