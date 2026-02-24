Ian心水│「智胜攻略」回勇出击

第四场「智胜攻略」上季勇夺三冠四亚两季，成绩彪炳，但同时评分升至新高；今季六战无功后，近期复课回复生气，今场对手实力非强，有力构成威胁。对手方面，「凯皇宝」近期两度试闸，走势较前改善，今仗初降四班，可望凭班次之利加入战团。此外，「花好月盈」虽已七岁，却是韦厩少数长期见稳的赛驹，上仗于谷草千二米仅以颈位不敌「红钱到」，表现仍佳，今仗可望再次跑近。

第五场「致力之城」上仗初出成热倒灶，但复课操练持续，试闸走势亦佳，尽管今仗首次渡江，但一月时曾试谷闸一放到底，料可应付急弯窄场，有望收复前失。

对手方面，「当家精彩」前仗击败「幸运愉快」赢马，虽然赛事水准普通，但翌仗仅以两乘许负于「三强」、「东来欣赏」、「红钱到」与「贤者威枫」，表现稳健；今仗排一档，若末段取位顺利，仍具胜望。此外，「彩虹七色」上仗直路被重重围困，赛绩可抹去，今仗改配纪仁安，也是争胜分子之一。

第四场：2智胜攻略、1凯皇宝、7花好月盈

第五场：4致力之城、2当家精彩、8彩虹七色