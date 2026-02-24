Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│王文扬期望「粤港资驹」继续进步

名家专栏
更新时间：14:45 2026-02-24 HKT
发布时间：14:45 2026-02-24 HKT

明晚出争谷草第八场三班千二米的「粤港资驹」，上仗争同程开斋，此团体马主包括有「带」系马主王文扬和「久久」系马主何骏杰。小记访问团体经理人王文扬对「粤港资驹」的期望时，王文扬说:「『粤港资驹』团体成员中有一半是之前未养过马，我组成这个养马团体的抱负是感染他们也喜欢自己热枕的赛马运动。『粤港资驹』来港跑第三仗已能打开胜利之门，比我们预期中快达到此成绩，当马儿上场胜出时，一众团体成员兴奋欢呼的画面，是我最乐见的，给我莫大的喜悦感。我和弟弟王家扬以往养有『日日精彩』曾赢级际赛；而『粤港资驹』上仗赢马带给我的欢欣，与之前『日日精彩』赢大赛不遑多让。我期望『粤港资驹』健健康康，继续进步，希望能扳上另一层次。我希望透过『粤港资驹』获得佳绩，从而加深各团体成员对养马的兴趣。」

「粤港资驹」交由游达荣训练，王文扬说：「当马会之前公布游达荣获牌来港开仓时，马主协会举办活动，请了对方来与马主会员分享其练马理念，因此而认识练者，适逢我有签在手，因此便请练者为我们拣选『粤港资驹』。游达荣很年轻，而团体成员不乏年轻马主，因此大家有不少共同话题，十分好倾」。

陈嘉甜

