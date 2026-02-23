甜甜小记│欲戴王冠必承其重

昨日「嘉应高升」历史性取得十八连胜，更造出1分19.36秒刷新本港千四米场地纪录；难怪马会行政总裁应家柏也形容，牠堪称是世上最佳马匹。

当「嘉应高升」胜出后，马主梁锡光眼泛泪光，小记都能明白他的心情。梁锡光说：「我很感恩可养到『嘉应高升』，牠是上天给我的礼物，我要多谢香港马会、希斯及其马房团队、潘顿及有份替此马付出的人。」

上周日小记随梁锡光和其太太探望「嘉应高升」，当梁锡光一叫牠Good boy时，马王立即撒娇，以马头轻挨主人，展示温柔一面。梁锡光说：「『嘉应高升』钟意食红萝卜，但大赛在即，不可食太多，只可浅尝一、两条。」

大家看到梁锡光最风光一面，但原来背后都承受巨大压力，他说：「『嘉应高升』远征澳洲珠峰时，我一个礼拜没有好好睡觉；今次牠挑战十八连胜，我也两晚未瞓过，非常紧张。」

正所谓「欲戴王冠，必承其重」，成为马王的主人，背后所承受的庞大压力，往往不足为外人道。犹幸「嘉应高升」表现不负众望，而梁锡光也能把压力一一化解，实在可喜可贺。

上周日梁锡光和其太太探望「嘉应高升」。

陈嘉甜