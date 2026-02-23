Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│欲戴王冠必承其重

名家专栏
更新时间：14:45 2026-02-23 HKT
发布时间：14:45 2026-02-23 HKT

昨日「嘉应高升」历史性取得十八连胜，更造出1分19.36秒刷新本港千四米场地纪录；难怪马会行政总裁应家柏也形容，牠堪称是世上最佳马匹。

当「嘉应高升」胜出后，马主梁锡光眼泛泪光，小记都能明白他的心情。梁锡光说：「我很感恩可养到『嘉应高升』，牠是上天给我的礼物，我要多谢香港马会、希斯及其马房团队、潘顿及有份替此马付出的人。」

上周日小记随梁锡光和其太太探望「嘉应高升」，当梁锡光一叫牠Good boy时，马王立即撒娇，以马头轻挨主人，展示温柔一面。梁锡光说：「『嘉应高升』钟意食红萝卜，但大赛在即，不可食太多，只可浅尝一、两条。」

大家看到梁锡光最风光一面，但原来背后都承受巨大压力，他说：「『嘉应高升』远征澳洲珠峰时，我一个礼拜没有好好睡觉；今次牠挑战十八连胜，我也两晚未瞓过，非常紧张。」

正所谓「欲戴王冠，必承其重」，成为马王的主人，背后所承受的庞大压力，往往不足为外人道。犹幸「嘉应高升」表现不负众望，而梁锡光也能把压力一一化解，实在可喜可贺。

上周日梁锡光和其太太探望「嘉应高升」。
上周日梁锡光和其太太探望「嘉应高升」。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
8小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前