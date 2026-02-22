Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「运筹帷幄」勇字当头

更新时间：02:00 2026-02-22 HKT
发布时间：02:00 2026-02-22 HKT

潘顿近期成绩较一般，近四次日共三十三匹坐骑，仅「加州星驰」获胜，远低于其整体胜出率，手风确实平平。今日九匹坐骑中，撇开马王「嘉应高升」不谈，主要与中下游仓主合作，若被捧成热门，马迷须留神。

第一场四班一千米，不少参战马状态仅初起，「运筹帷幄」为较勇一驹。马儿转投桂福特马房后四战，近三仗均跑此程，虽然只跑获一席第三，但上仗严重受困未能全力施为；今场备战工夫依然充足，状态比前再提升，以其出赛经验结合较佳状态，只要际遇理想，实有望开斋。「八仟好运」上场初出已爆冷取胜，论潜力当然不俗，但无论走规抑或状态层面上，仍有不少进步空间，胜后加分负重磅角逐，作配更合。「闪电小子」曾一度缺课，但近来工夫重新做好，以质新马而言，晨操表现乖巧，有力一争。「可靠大师」近期专注于谷草的表现只属平稳，今仗加眼罩转战田草望突破。

第六场四班千四米，近绩好的参战马寥寥可数。「久久为军」上季以自购马身分来港，初落四班即开斋，其后重返三班明显能力不足，今季落班后已接连在同程接近，338场次因排外档早段留后，交出全场最快末段22秒97跑获第四，表现不俗；上仗赛后潘顿汇报马匹走势不顺影响发挥，败不足据，最近考谷闸表现理想，有二档之助随时现真身。「荣利双收」早于108强组入Q，上仗取位如意而赢马属意料中事，但过往表现欠连贯，成热只宜作配。「友莹亮」脾性较难捉摸，但增程至千四后三仗未失前四。「天蓬猫」今季两次上名均负于强手，有微利。

廖浩贤精选

第一场    13    运筹帷幄    1    八仟好运
    5    闪电小子    6    可靠大师
第六场    3    久久为军    1    荣利双收
    4    友莹亮    11    天蓬猫
 

