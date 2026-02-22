亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

留意练马师王成绩表，发现告东尼近期连番发功，即使上日未能封王，埋单夺34分已够抢眼，显然东厩正发动中期攻势，一日未有转弱迹象，吼实为宜。此外，吕健威近期也频频出招，特色是集中在沙田搏杀，今次赛事又跑沙田，随时又有佳作。

至于今期捧场对象，我属意拣蔡约翰，出马十一匹够大阵仗，上次初三埋单得两个P，应该吓怕唔少人，心急的话可头场开跑前下注，博赔率则第四场赛前赌走地。

重点争分马方面，「星际快车」上仗赢马所造段速水准只得中等，但初跑三级赛能大胜三身位，证明近况弗爆，蔡约翰作风会用尽一时。「丰功伟绩」最大变数是排三档，季内条件以今次最好，上季808场次便是排内档，早段守包厢至末段冲上赢马，随时历史重演。「健康快车」上仗对手逾半有近绩支持，本身蚀慢步速可追入Q，赛绩信得过。「一起美丽」今季迟复出，最大优势是体力足，热身后上仗负顶磅可近，潘顿再骑应有所图。

目标：蔡约翰

赔率：4.25

全日恶马 第四场：星际快车

练马师王最佳投注时机：第四场前

