卡尔心水│「大爱无疆」如释重负

更新时间：18:37 2026-02-21 HKT
发布时间：18:37 2026-02-21 HKT

喜事不嫌多，呢几日除咗狂收利是，亦都收到囍帖。人逢喜事精神爽，初三卡尔又中冷马，贴到「至尊瑰宝」。呢排罗富全当旺兼有贺寿马，昨日马会却公布化验所消息，指全哥只「紫荆盛势」于一月十一日赛后验出禁药，现正跟进调查。

仲记得当日赛事爆到九彩，卡尔较少投注连赢，而比较多投注位置Q，皆因有些因素并非单靠刨马便能拆解。不过，赛事已经跑完，派彩已经作实，作为马迷只能轻叹有赌未为输！

讲番今个赛日，卡尔心水系第九场「大爱无疆」，呢匹年轻质新马跑咗几仗都入位，二月试闸有显著进步，今仗升班如释重负，揾巴度策骑会有分头，不能走鸡。

第九场：10大爱无疆、4冷娃、3健康快车
第十场：5超劲赤兔、8凌登、3开心勇驹

