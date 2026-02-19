廖事如神│「安遇」新岁不覆辙

马年已到，祝各位《星岛》读者新年进步，过关常中。打吡第二阶段的报名已截止，经典杯报名名单亦已出炉。何泽尧及梁家俊手执两大强兵「小鸟天堂」及「数字天文」，而潘顿仍继续骑「睿盛人生」，形势依然千变万化。

第四场四班千二米，不少参战马状态未及争胜水准，选马范围较窄。「巴闭哥」已逾两季未胜，由二班尾减分至四班顶，班底明显较高，近来体重上升但未见累赘，配合徐雨石马房手风正顺，今仗排四档有权重开胜门。「马凤凰」相对反复，始终跑法偏向被动，阵上际遇甚影响发挥，今仗排八档可望走二叠生位争胜。「宝成智好」初出几乎胜出，潜质不俗。上场造全场最快末段入Q，转战田草长直路或更好，潘顿再次上马争补中。「天天更好」晨操长期见好，可惜阵上往往未能跑出水准，今季尝试增程至千四，成绩仅一般。是次初戴防沙眼罩务求走势更稳定，态勇磅轻可偷袭。

第六场二班千六，「和平波」退出后，预计步速相对较慢。「安遇」今季转至桂福特马房后全面转好，六战中只一场失前四，上场出战三级赛遇马少场合，虽出闸快却车前倒后，直路留至包尾移出大外叠冲刺，最后冲势强劲跑获第三，今仗重返二班，虽负顶磅但班底较高，望田泰安吸取教训，早段可居较前位置。「永远美丽」虽未复旧观，但近来晨课略见复苏，落脚变慢，重返千六米应更合。「太阳勇士」极度忠心准绳，虽今季八仗未羸，但表现稳定，QT脚难舍弃。「喜尊龙」果断放弃经典杯转战二班赛，上仗末段受阻致失位置，输在际遇，今场续配纪仁安，凭潜藏随时征服二班。

廖浩贤精选

第四场 5 巴闭哥 4 马凤凰

6 宝成智好 14 天天更好

第六场 1 安遇 3 永远美丽

6 太阳勇士 11 喜尊龙