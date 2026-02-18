波仔至醒灵活玩│「禾道丰」初出即食

恭喜发财！先祝各位《星岛马讯》读者朋友们马年行大运、龙马精神、心想事成！孖Ｔ、三宝、六环彩全部都得心应手！

马年首个田草赛日，共有三组四班千二米，不少作战状态一般的赛驹也被安排上阵；久而久之，若囤积更多减分马匹，不排除季尾很多赛驹可在五班上阵，届时拆组五班千二米或成新常态。

执笔之时，第二场大热门「贤者威枫」上仗算是反趋势的亚军，但牠阵上表现不时反复，宜向不明物体埋手。方厩初出马「禾道丰」体重具千一磅、型格不俗，外地两度试闸均见前速且胜出，来港三课大闸，入闸时并无扭计，入闸前后都见情绪安稳，而大闸同样见前速，跟守马群竞跑时未见抢口。

埋门「禾道丰」试一课泥闸，虽然起步稍慢，但不久即见布文将其移入内栏转位也颇顺畅，直路初已见转脚纯熟，鞍上人可随即催策，终点前追势也贯注；三岁仔虽开操时间唔长，但进度及适应程度不俗，再查近期在港服役的Zousain子嗣如「马宝宝」、「极上纱珑」及「表之浩瀚」等，均可在初出一役交出好表现，今仗若有赔率可先敲一注。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 6

第八场 二重彩 1 复式胆拖 6 8 14

第十场 二重彩 13 复式胆拖 1 4 7 9

混合过关三串七 共188注