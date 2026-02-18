Dickson心水│「做好自己」马如其名
更新时间：16:27 2026-02-18 HKT
发布时间：16:27 2026-02-18 HKT
发布时间：16:27 2026-02-18 HKT
今日大年初三，评马前，先祝各位《星岛》读者波马亨通，马年事事顺意，财源广进，同时亦借此跟大家卖个广告。翁子光导演的贺岁片《金多宝》已经上映，小弟有幸参与编剧工作，希望大家可入场多多支持！
第九场「君子传承」属中置型长途马，正常情况下，中置马最怕走外叠，因为蚀位蚀到傻，偏偏牠几次上名，鞍上人都选择拉出最外叠展开冲刺，究竟是怕牠被困马林，或是大把在手？既然上次全程走外叠亦仅输给头马「天将龙驹」四分三马位，而蹄下败将「话你知」再出入Q，今次易配布文仍要跟进。
第十一场「做好自己」马如其名，永远都做好自己，七战千四米获两冠一亚三季一第五，表现准绳值得信赖。
第九场：1君子传承
第十一场：5做好自己
最Hit
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
2026-02-17 10:38 HKT