Dickson心水│「做好自己」马如其名

更新时间：16:27 2026-02-18 HKT
发布时间：16:27 2026-02-18 HKT

今日大年初三，评马前，先祝各位《星岛》读者波马亨通，马年事事顺意，财源广进，同时亦借此跟大家卖个广告。翁子光导演的贺岁片《金多宝》已经上映，小弟有幸参与编剧工作，希望大家可入场多多支持！

第九场「君子传承」属中置型长途马，正常情况下，中置马最怕走外叠，因为蚀位蚀到傻，偏偏牠几次上名，鞍上人都选择拉出最外叠展开冲刺，究竟是怕牠被困马林，或是大把在手？既然上次全程走外叠亦仅输给头马「天将龙驹」四分三马位，而蹄下败将「话你知」再出入Q，今次易配布文仍要跟进。

第十一场「做好自己」马如其名，永远都做好自己，七战千四米获两冠一亚三季一第五，表现准绳值得信赖。

第九场：1君子传承
第十一场：5做好自己

