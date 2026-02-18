卡尔心水│「丰辰」继续向上
更新时间：16:25 2026-02-18 HKT
发布时间：16:25 2026-02-18 HKT
发布时间：16:25 2026-02-18 HKT
踏入马年百业兴旺，有三、五、七百万人出境旅游，本地旅游业亦旺场，酒店入住率高达九成，食饭要等位，搭地铁要排队入闸，初一收听贺年节目，话苏民峰风水班已经排队排到2029年！经济周期一般用波浪形展示，去到顶点就回落，落到谷底就会反弹。
马匹状态与经济周期雷同，第九场「丰辰」连场有好表现，赢完田草再赢谷草，上场卡尔继续追，可惜三甲不入，但凭借忠心仍跑个第四，若四重彩将佢舍弃，简直系违反数据。今场佢档位内移，稍为增程跑二千米，对手弱一点，估计临场唔会冷，但有机会重拾升轨。卡尔选择继续信，佢状态好、气势盛，呢次赢马机会佳。
第六场：11喜尊龙、9至尊瑰宝、6太阳勇士
第九场：12丰辰、4盈好威枫、8奔放
最Hit
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
2026-02-17 10:38 HKT