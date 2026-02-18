卡尔心水│「丰辰」继续向上

踏入马年百业兴旺，有三、五、七百万人出境旅游，本地旅游业亦旺场，酒店入住率高达九成，食饭要等位，搭地铁要排队入闸，初一收听贺年节目，话苏民峰风水班已经排队排到2029年！经济周期一般用波浪形展示，去到顶点就回落，落到谷底就会反弹。

马匹状态与经济周期雷同，第九场「丰辰」连场有好表现，赢完田草再赢谷草，上场卡尔继续追，可惜三甲不入，但凭借忠心仍跑个第四，若四重彩将佢舍弃，简直系违反数据。今场佢档位内移，稍为增程跑二千米，对手弱一点，估计临场唔会冷，但有机会重拾升轨。卡尔选择继续信，佢状态好、气势盛，呢次赢马机会佳。

第六场：11喜尊龙、9至尊瑰宝、6太阳勇士

第九场：12丰辰、4盈好威枫、8奔放