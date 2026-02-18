Ian心水│「宝成智好」延续旺势

告东尼上季头马数字只有四十九场，是近十年成绩较差的一季，而今季较早时间，其搏杀手风也欠顺，十一月得两w，十二月更仅有「加州活力」赢马，一月亦只两胜，幸好二月开始成绩回升，刚战更凭借「八骏笑升」与「加州星驰」摘下一口孖宝，并成为练马师王。今次告仔派遣八驹出战，普遍实力不俗，有力延续旺势。

第四场「宝成智好」在港首战即在谷草千二米上名，如非阵上走势稚嫩，可望构成更有力的威胁；其后两战表现亦可，看来质素颇佳，应非四班可留；今仗尽管排位较外，但再次得到潘顿青睐，若早段没有过度抢口，直路上可望展开强劲冲刺制胜。对手方面，「马凤凰」上季成绩颇稳定，尽管赢马一役水准非高，但今季曾排大外档后追得亚军，可见评分仍有上升空间，若今仗赛事步速够快，对牠最为有利。此外，「安定神驹」初出一役走势普通，不过之前在试闸中显露走势，如临场赔率有任何异动，切记要留意！

第五场「燊辉之星」在港两战均所负不远，今仗首度在转弯途程上争逐，可惜排位较外，若早段及时取得遮挡，甚至采取前领策略，或能制造惊喜。对手方面，「跨境骏马」斗心强悍，上仗一度被「超拍档」超越，但在终点前仍奋力争先，最终以颈位胜出，但今仗重负一三五磅，位置机会较高。此外，初出马「遨游首领」周岁价四十五万澳元，去年六月抵港后共五度试闸，近期走势较前上力，此驹马主向来养马运甚佳，若赔率非过于乏味，也可作为配脚。

第四场：6宝成智好、4马凤凰、9安定神驹

第五场：8燊辉之星、1跨境骏马、7遨游首领