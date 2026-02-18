甜甜小记│「安遇」搏杀为城城
更新时间：15:40 2026-02-18 HKT
明日大年初三，小记先祝福各位马迷身体健康，马运亨通！「安」系马主王忠秣与太太吕珍娣、女儿王贤敏、儿子王贤讯均为马主，明日「安遇」出战第六场二班千六米马年杯；「安可」则出战第九场三班二千米。
日前小记访问「安」系马主王贤讯，他说：「年初三新正头有马出赛，我的心情兴奋。『安遇』跑千六米是专长，只是今场负顶磅兼且面对一些年青对手，对该驹来说是项挑战。据我所知，马年杯今次的颁奖嘉宾是天王郭富城，我真是很希望可以从城城手中接过此杯。至于『安可』今场负轻磅，希望能暗渡陈仓，成功偷袭。我对这两匹『安」系马有一些期望，希望跑入前列，以报答马迷的支持。」
陈嘉甜
