Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「安遇」搏杀为城城

名家专栏
更新时间：15:40 2026-02-18 HKT
发布时间：15:40 2026-02-18 HKT

明日大年初三，小记先祝福各位马迷身体健康，马运亨通！「安」系马主王忠秣与太太吕珍娣、女儿王贤敏、儿子王贤讯均为马主，明日「安遇」出战第六场二班千六米马年杯；「安可」则出战第九场三班二千米。

日前小记访问「安」系马主王贤讯，他说：「年初三新正头有马出赛，我的心情兴奋。『安遇』跑千六米是专长，只是今场负顶磅兼且面对一些年青对手，对该驹来说是项挑战。据我所知，马年杯今次的颁奖嘉宾是天王郭富城，我真是很希望可以从城城手中接过此杯。至于『安可』今场负轻磅，希望能暗渡陈仓，成功偷袭。我对这两匹『安」系马有一些期望，希望跑入前列，以报答马迷的支持。」

陈嘉甜
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
7小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
4小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
04:11
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
6小时前
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
5小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
21小时前