甜甜小记｜黄智弘骑功全面

刚周末沙田马场举行TVB赛马日，无线派出不少艺人出席，赛前《中年好声音》的谭辉智、张与辰和刘威煌等在开跑前于马匹亮相圈献唱，各自有粉丝拉大队到场支持，成功炒热气氛。

全日重头戏第七场TVB杯，除了三位港姐现身颁奖台外，也有不少艺人在会员席看台欣赏赛事，小记当然也不忘一睹众明星的风采；视后龚嘉欣、视帝谭俊彦、张振朗，以及一众艺人陈晓华、陈炜、姚子羚、刘佩玥、何广沛及刘颖旋等数十位艺人均在场，星光夺目。

最终TVB杯由方嘉柏训练的「信心星」胜出，他与徒弟黄智弘携手凭「心星」系两驹起孖；黄智弘在TVB镇台之宝汪明荃手中接过奖杯，目前他只差一W便毕业成为大师傅，相信在汪阿姐的鼓励下很快可以成事。再看当日黄智弘赢的「满心星」及「信心星」都是后上取胜，并分别在泥地、草地与对手末段短兵相接下斗赢，足见其骑功已相当全面，并非一味靠放，预期毕业后自可闯出一片天。

