卡尔心水│「赤海」初出即食

卡尔今个学期学习市场学，发现与自己平日喺马场运用嘅策略如出一辙，但高等教育嘅系统化学习，将卡尔多年嘅实战心得重新整理，巩固再深化。近期老师教决策树，话每个选择背后都系机率、回报与风险嘅取舍。卡尔一边听，一边谂起拣马𠮶阵，究竟系信数据、信形势，定系信直觉？

决策树画出嚟好理性，分支清楚，好似世界上每一步都可以计到结果，但真正落场，总有啲变数枝节难以预料，例如极端步速、中段变奏、骑师临场发挥，或者马匹情绪等，都难以赛前完全掌握。市场学都一样，书本话品牌、定位、发展方向等可以参考，但到真金白银落注，情绪、惯性与投注纪律往往先系主导。

学到最后，卡尔反而更接受一件事：决策树唔系用嚟保证赢，但系统化决策系大户稳定投注手法同捕捉套路嘅基础。

卡尔心水难得上半场，第三场「赤海」试闸一放到底，今场初出有权扫晒；「哈啰威」档佳，预计走二叠生位；「超写意」上场末段失望，但凭主动跑法有权赚形势。

第二场：4活力拍档、5十二神将、9我最好

第三场：2赤海、5哈啰威、6超写意