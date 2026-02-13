Ian心水│「君达得」缩程放到

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：19:12 2026-02-13 HKT
发布时间：19:12 2026-02-13 HKT

第八场「君达得」今季四战三获奖金，证明现评分仍有水位。牠大前仗跑田草千六采取领放策略，仅在终点前才被级数较高的「大千雄心」与「天蓬猫」超越而得季军；今仗领放马只有「自动自觉」，相信早段可轻松前置，加上缩程跑千四，有力闯入三甲。对手方面，「有情有义」上仗转厩初出，末段冲刺强劲，经此砥砺后，可望交出进步表现。此外，「开心菓」至今上阵五次，除了大前仗跑谷草一哩大败之外，余仗走势尚可，今仗排位并非理想，但本身质素尚新，料仍有进步空间，属冷门分子。

第十场「川河耀驹」昔日在英国七战取得四冠一季，名气响亮。上仗在港初出跑田草千四，虽然只得第十，但如非末段未能完全望空，应可走得更近，经热身后应有进步演出。对手方面，「千帆驹」两战均所负不远，上仗受制于最外档，末段仍交出凌厉后劲，今次卷土重来不能忽视。此外，「凌登」昔日在澳洲一出即胜后便来港，实力仍未见底，今仗尽管强手林立，但上仗跟前竞跑仍具威胁，也要加入考虑。

第八场：10君达得、11有情有义、12开心菓
第十场：1川河耀驹、5千帆驹、11凌登

