Dickson心水│「天威」强配志不在小

每年情人节，我都要思考如何打发时间，但今年不用，因为马会已帮我安排了全日节目。印象中，好像未试过情人节马照跑，而且完成十场香港赛事与澳洲闪电锦标后，夜晚9时20分又转播七场沙特赛事。像我这种热爱赛马的毒男，对马会的安排简直拍烂手掌，如果能够赢钱，那就非常完美了！

第六场四班泥地1650米，「天威」今季进度徘徊，主要因为上季赢了四W，评分饱和。经过一轮减分，「天威」现评五十七分，降至四班作赛都不用负顶磅，相当着数。前仗牠于不擅长的田草1200米交出追劲，虽然跑第九，但只输给头马「晒冷」三个多马位，但及后「晒冷」两战「小鸟天堂」都可串Q，就算「天威」实力跟牠尚有一段距离，至少证明状态开始操起。上仗转回赢马路程泥地1650米，巫显东入直路后拉出大外叠追赶，由于当日不利后上，「天威」才会跑第八。今次卷土重来，罗厩出皇牌报名兼配布文，志不在小。

第七场二班草地1200米，「幸运有您」常于级际赛例追一段，未能交出好成绩只因对手实在太强，这次回到二班作赛要留神。



第六场：2天威

第七场：1幸运有您

