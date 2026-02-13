甜甜小记│「笑傲江湖」力争连捷

三届香港马王「金鎗六十」马主陈家梁日前与部份植根香港赛马团体成员前往黎昭升马房，探望「路飞驹」（L380）。陈家梁养有「金鎗宝驹」、团体马「笑傲江湖」和「路飞驹」。

其中「笑傲江湖」明天将出争第七场二班千二米TVB杯，此马在港暂时累积四场头马，其中上场初次由何泽尧建功，马主团体成员陈家梁和何毓麟都是骑者的好朋友，因此该场头马对这两位马主来说，更具意义，今次人马原庄配搭卷土重来，力争连捷。小记访问陈家梁，他说：「『笑傲江湖』今场抽四档理想，马儿上场胜出后，仍能保持勇锐的状态，希望继续好运，有好表现。」

陈嘉甜