Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「笑傲江湖」力争连捷

名家专栏
更新时间：14:45 2026-02-13 HKT
发布时间：14:45 2026-02-13 HKT

三届香港马王「金鎗六十」马主陈家梁日前与部份植根香港赛马团体成员前往黎昭升马房，探望「路飞驹」（L380）。陈家梁养有「金鎗宝驹」、团体马「笑傲江湖」和「路飞驹」。

其中「笑傲江湖」明天将出争第七场二班千二米TVB杯，此马在港暂时累积四场头马，其中上场初次由何泽尧建功，马主团体成员陈家梁和何毓麟都是骑者的好朋友，因此该场头马对这两位马主来说，更具意义，今次人马原庄配搭卷土重来，力争连捷。小记访问陈家梁，他说：「『笑傲江湖』今场抽四档理想，马儿上场胜出后，仍能保持勇锐的状态，希望继续好运，有好表现。」

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
20小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
19小时前
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死
即时国际
12小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
饮食
23小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
2026-02-12 12:12 HKT
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质交换学生获释  不幸殉职被赞英雄
即时国际
7小时前
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
即时中国
7小时前