甜甜小记│王文扬「粤港」愈开心

小记认识一些马主朋友，不但对赛马充满热情，还不遗余力把此项运动推介给朋友，「带赢来」及「粤港资驹」马主经理人王文扬正是其中之一。

王文扬及其弟弟王家扬，在祖父及父亲（两位皆为马主）耳濡目染之下，很早已经接触赛马，并跻身马主行列。王文扬致力推广赛马年轻化，乐于与一班未养过马的朋友合组赛马团体，希望借此感染身边朋友养马，把此项传统运动传承。

王氏兄弟在港养过不少马，除了以个人名义养过「日日精彩」等驹外，也和家人及好友组成马主团体，养过「带荣来」、「带盈来」及「酷霸王」等多驹。王文扬把赛马看成一项运动，希望更多年轻人参与，更与弟弟王家扬广邀朋友入场观赛，培养他们对赛马的兴趣。近年王文扬与朋友合组的全部带走团体，其名下「粤港资驹」早前在谷草打开胜门，赛后一班团体成员均相当高兴。

谈到集结「粤港资驹」马主团体成员的过程，王文扬说：「『粤港资驹』不少成员都是新手马主，我则在港养马一段时间，虽不敢说资历很深，但和家人、朋友都养过好几驹，所以想来个突破，与一些从未养过马的年轻人夹分养马；我作为团体经理人，努力做好协调工作，与各成员好好沟通。我希望和他们一起经历养马过程中的各种起起跌跌，令多些朋友可一起养马。」

「起初全部带走团体的成员中，大约五、六人曾养马，包括『久久』系的何生（何骏杰）等；而未养过马的朋友们，最初也心大心细，我很开心他们选择加入。坦白说，我们对『粤港资驹』有一定期望，但估不到牠跑至第三仗便可开斋，而且从后杀上、羸得漂亮；当晚我们一行人齐齐呐喊欢呼，见到成员们如此开心，可说是我最期待的画面出现了，真的很难忘及满足。」王文扬笑说。

王文扬表示，他和亲友多年来养过不少马，若要选最喜爱之马，非「日日精彩」莫属。王文扬说：「『日日精彩』由我和弟弟一起看视频后挑选来港，牠胜出过不少赛事，包括三级赛洋紫荆短途锦标，又曾参与国际赛，带给我们不少美好回忆。」

