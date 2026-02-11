Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「魅力知耀」趁勇出击

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-11 HKT
发布时间：02:00 2026-02-11 HKT

在《赛马日在线》的留言区，经常有观众朋友问到「今场边匹系奖金马？」亦即是有机会参与「自购曾出赛马匹及新马特别奖金计划」的马匹；如刚周日胜出的「闪耀天河」，其马主便可获得此额外奖金。

须知道，当马迷在刨马时都兼顾到此类重要争胜因素的话，在练马师角度，如果有机会替马主争取额外奖金而未能掌握，或多或少都会令马主们失望。不过，马迷都要留意，甚么时候才是争奖金的死线，因年轻赛驹适应需时，而且仍有若干时间才到五岁，练者未必会对马匹太快催谷。

第六场「魅力知耀」来港正是评七十分插三班，外地三场胜仗均在千六米取得，再看季内两度入位都是跑千六米，相信此程为暂时最佳出路；再看大前仗虽然跟前赚慢步速入位，但同场已有过半数赛驹之后跑入三甲、甚至赢马，赛事水准极高。

上仗「魅力知耀」沿途跟前蚀快步速之下，以不足一马位见负，反映在现评分已有一定竞争力。今场大热门「劲沙尘」都是由田转谷递增评分，如今「魅力知耀」更有轻磅优势，相信幕后都会趁其有状态把握机会攻坚。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q    2 5 11 12 复式
第四场 二重彩    6 复式胆拖 1 2 7 9
第六场 WP    11 
混合过关三串七    共188注
 

