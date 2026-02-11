Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「活力精神」全面叫好

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-11 HKT
发布时间：02:00 2026-02-11 HKT

刚战有不少四岁马续为打吡入场券而战，继早前经典一哩赛后，另有赛驹以系列赛以外的路线望增加评分。「数字天文」于三级赛以快步速一放到底，姿态惊人；尾场「细水长流」接连增程打叠再赢，则令打吡大赛仍有变数。

第二场五班一千米。「猎宝勤」在港苦战二十七次未胜，但随评分辗转跌至新低，与胜利愈来愈近。284场次初落五班，负顶磅底领放被「历险大将」赶过，后驹加分后再出仍可入Q，此赛绩至少值五班中上水准。上场为克服外档，早段耗力过多致败，今场缩程至一千米，对手进一步减弱。难得潘顿再次上马兼排一档，相信为黄金出头机会。「辣得金」上季赢同程，上场落班放头走得过急而仅获第四，今场再排好档且放头马不多，必定把握机会。「银亮濠侠」前仗于同程反弹，其后跑泥地千二米再上名，今仗回师胜程重配赢马拍档钟易礼，势力争逃离淘汰区。「谦谦君子」状态一直不俗，排档转佳有望提升名次。

第三场四班一六五○米。「活力精神」全面上轨道，近来晨课勇锐，胜后状态继续维持高水平。285场次，牠虽有快步速之助，但末段走势的确凌厉，可将一众路程专家抛离殊不简单；上场排外档早段走外叠，被迫跟前切入二叠，败有可原，今场排九档非最理想，但以布文作风会尝试留后，只要有遮挡仍具赢马本钱。「瑞祺威枫」缰口一向较重故难留，但近来有改善，上场出闸一般居后方无抢口，证明日渐成熟，终得一席位置表现可人，今场排三档须提防。「北海盗」评分已减至有利水平，重配潘顿要拖。「创科群英」初跑谷草已入Q未见尽。

廖浩贤精选

第二场    2    猎宝勤    4    辣得金
    11    银亮濠侠    12    谦谦君子
第三场    3    活力精神    4    瑞祺威枫
    6    北海盗    8    创科群英
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
8小时前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小时前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小时前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
14小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
13小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小时前