廖事如神│「活力精神」全面叫好

刚战有不少四岁马续为打吡入场券而战，继早前经典一哩赛后，另有赛驹以系列赛以外的路线望增加评分。「数字天文」于三级赛以快步速一放到底，姿态惊人；尾场「细水长流」接连增程打叠再赢，则令打吡大赛仍有变数。

第二场五班一千米。「猎宝勤」在港苦战二十七次未胜，但随评分辗转跌至新低，与胜利愈来愈近。284场次初落五班，负顶磅底领放被「历险大将」赶过，后驹加分后再出仍可入Q，此赛绩至少值五班中上水准。上场为克服外档，早段耗力过多致败，今场缩程至一千米，对手进一步减弱。难得潘顿再次上马兼排一档，相信为黄金出头机会。「辣得金」上季赢同程，上场落班放头走得过急而仅获第四，今场再排好档且放头马不多，必定把握机会。「银亮濠侠」前仗于同程反弹，其后跑泥地千二米再上名，今仗回师胜程重配赢马拍档钟易礼，势力争逃离淘汰区。「谦谦君子」状态一直不俗，排档转佳有望提升名次。

第三场四班一六五○米。「活力精神」全面上轨道，近来晨课勇锐，胜后状态继续维持高水平。285场次，牠虽有快步速之助，但末段走势的确凌厉，可将一众路程专家抛离殊不简单；上场排外档早段走外叠，被迫跟前切入二叠，败有可原，今场排九档非最理想，但以布文作风会尝试留后，只要有遮挡仍具赢马本钱。「瑞祺威枫」缰口一向较重故难留，但近来有改善，上场出闸一般居后方无抢口，证明日渐成熟，终得一席位置表现可人，今场排三档须提防。「北海盗」评分已减至有利水平，重配潘顿要拖。「创科群英」初跑谷草已入Q未见尽。

廖浩贤精选

第二场 2 猎宝勤 4 辣得金

11 银亮濠侠 12 谦谦君子

第三场 3 活力精神 4 瑞祺威枫

6 北海盗 8 创科群英

