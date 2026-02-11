亨利拆局│练马师王吼姚本辉

今季赛期刚好完成一半，正好进行中期检讨。查季内封王次数最多是廖康铭与方嘉柏，各有六次纪录，其中方仔在谷草封王占五次，「黑夜之神」当之无愧；其次沈集成与蔡约翰也各自五度封王，数据显示以上四人擅长部署单日连环出击。至于盲门方面，贺、桂、韦、黎、郑、叶这六人未尝封王滋味，每次搏杀往往一场起两场止，鲜有大规模攻势。

今期形势，以巫、蔡、韦、希各出马七至八匹阵容鼎盛，但巫伟杰季内得一次封王，韦达甚至食白果，二人数据太弱；蔡约翰沙田才是主场；希斯今期出马多，却普遍下风。数来数去，我认为出五驹的姚本辉有可捧之道，统统季内曾上名，兵力平均而练马师王有分头，可小注一试。

重点争分马方面，「飞轮霸」上仗由后追马控制大局，本身放头可顶住季军，表现格外耀眼。「时间宝」季初跑谷草短途追得，窄场性能无疑问，金诚刚打叠再骑可信赖。「日驰千里」回降四班遇拆组，感觉超级。

目标：姚本辉

赔率：9

全日恶马 第八场：「飞轮霸」

练马师王最佳投注时机：第一场前

