Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「魅力知耀」谷草揾食

名家专栏
更新时间：18:55 2026-02-10 HKT
发布时间：18:55 2026-02-10 HKT

啱啱认识卡尔嘅马迷朋友，最常见问题系跑马究竟真定假？有无内定？有无剧本？卡尔每次都笑一笑，然后答一句：「真的假不了，假的真不了。」

谂清楚先，一场马闲闲地十二匹出赛，一般嚟讲来自唔同马房，即系背后有十二个马房。假如真系跑假马，系咪赛前好似开年度股东大会咁，十二个仓主坐低，逐个举手投票，商量今场边匹攞冠军？讲笑咩！头马奖金动辄几十万，大赛甚至过千万，赢马之后，马主、骑练、马房手足全部都有实实在在嘅分成。

经济学有个好现实嘅道理，银纸只系一张纸，成本可能几毫子，因为大家认同佢嘅价值，先变成银纸。喺钱面前，人往往最诚实。喺地上见到一张一千蚊，边个唔想弯低身执？更何况系大拿拿嘅赢马奖金。
正因为卡尔相信，赛马系公平竞争、各为其主，呢个游戏先至有得长玩落去。否则，边个仲会信、仲会睇、仲会落注？

第六场「魅力知耀」居三班负轻榜，希斯明益杨明纶，仲要抽埋七档，赢面甚大。

第六场：11魅力知耀、1非凡豪杰、2劲沙尘
第八场：4三军勇将、2电源之驹、7金牌活力

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
7小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
11小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
9小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
22小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
9小时前
仵工抬走死者遗体。梁国峰摄
01:51
屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑
突发
6小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT