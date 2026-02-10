卡尔心水│「魅力知耀」谷草揾食

啱啱认识卡尔嘅马迷朋友，最常见问题系跑马究竟真定假？有无内定？有无剧本？卡尔每次都笑一笑，然后答一句：「真的假不了，假的真不了。」

谂清楚先，一场马闲闲地十二匹出赛，一般嚟讲来自唔同马房，即系背后有十二个马房。假如真系跑假马，系咪赛前好似开年度股东大会咁，十二个仓主坐低，逐个举手投票，商量今场边匹攞冠军？讲笑咩！头马奖金动辄几十万，大赛甚至过千万，赢马之后，马主、骑练、马房手足全部都有实实在在嘅分成。

经济学有个好现实嘅道理，银纸只系一张纸，成本可能几毫子，因为大家认同佢嘅价值，先变成银纸。喺钱面前，人往往最诚实。喺地上见到一张一千蚊，边个唔想弯低身执？更何况系大拿拿嘅赢马奖金。

正因为卡尔相信，赛马系公平竞争、各为其主，呢个游戏先至有得长玩落去。否则，边个仲会信、仲会睇、仲会落注？

第六场「魅力知耀」居三班负轻榜，希斯明益杨明纶，仲要抽埋七档，赢面甚大。

第六场：11魅力知耀、1非凡豪杰、2劲沙尘

第八场：4三军勇将、2电源之驹、7金牌活力