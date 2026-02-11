Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「魅力知耀」谷起纶元

大卫希斯马房的五岁纽西兰自购马「魅力知耀」，最近一再在三班田草千六米有悦目走势，状态臻勇。今仗，列阵第六场三班谷草一六五○米，有望在杨明纶胯下敲响胜利之门。

「魅力知耀」来港前曾三捷中距离，上季季中来港后，跑过三仗，六月中下旬一役，配杨明纶出战三班田草千六米，排中外档，沿途留得较后，但转入直路后，能交出全场最快末段时间而取得第五名，初露锋芒。

踏入今季，「魅力知耀」在多个未尽合脚法的途程热身之后，评分下调，战斗力则持续提升。十一月底重回三班田草千六米，能杀入三甲，更只是头位不敌「一定超」和「美丽星晨」而已。上仗再临同程，前置碰上快步速，末段仍能取得一席接近的第三名，表现依然可取。今仗乘勇移师有过作赛经验的谷草跑擅长的途程，续由合拍的杨明纶执缰，将可大派用场。

马观微
 

