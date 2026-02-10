Ian心水│「瑞祺威枫」人强马勇

踏入2026年，姚本辉手风不俗，前后已取得十场头马，今次出马得五匹，却有不少是实力分子，有力增添胜仗。

第三场「瑞祺威枫」昔日在英国四战获两赢两位，可惜在港首季缰口较重，因而影响发挥，拼至今季也仅得三次入位，整体表现令人失望。但这匹「花萼」五岁子嗣，近四仗转战谷草一哩效果颇佳，上仗早段留居包尾，末段展开冲刺，结果交出第二快末段时间冲入季军；今仗改配近期手风顺的梁家俊，加上排位合适，可望打开在港胜门。对手方面，「创科群英」上仗首战谷草一哩，末段后劲凌厉，最终仅以个多马位不敌「将义」；今仗喜逢一档可赚形势，必须留意。

第八场「飞轮霸」患有喘鸣症，但今季大部分时间都表现出色，近三仗在三班能两度上名；今仗排位有利，黄智弘更可减五磅，有助提高争胜机会。对手方面，「勇霸龙」近仗早段尽管落后甚远，但末段都能收复不少失地，现评分比起最近赢马还低一分，已届反弹之时。

第三场：4瑞祺威枫、8创科群英、7至高心得

第八场：9飞轮霸、8勇霸龙、11福星小子

