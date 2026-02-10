Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「瑞祺威枫」人强马勇

名家专栏
更新时间：18:53 2026-02-10 HKT
发布时间：18:53 2026-02-10 HKT

踏入2026年，姚本辉手风不俗，前后已取得十场头马，今次出马得五匹，却有不少是实力分子，有力增添胜仗。

第三场「瑞祺威枫」昔日在英国四战获两赢两位，可惜在港首季缰口较重，因而影响发挥，拼至今季也仅得三次入位，整体表现令人失望。但这匹「花萼」五岁子嗣，近四仗转战谷草一哩效果颇佳，上仗早段留居包尾，末段展开冲刺，结果交出第二快末段时间冲入季军；今仗改配近期手风顺的梁家俊，加上排位合适，可望打开在港胜门。对手方面，「创科群英」上仗首战谷草一哩，末段后劲凌厉，最终仅以个多马位不敌「将义」；今仗喜逢一档可赚形势，必须留意。

第八场「飞轮霸」患有喘鸣症，但今季大部分时间都表现出色，近三仗在三班能两度上名；今仗排位有利，黄智弘更可减五磅，有助提高争胜机会。对手方面，「勇霸龙」近仗早段尽管落后甚远，但末段都能收复不少失地，现评分比起最近赢马还低一分，已届反弹之时。

第三场：4瑞祺威枫、8创科群英、7至高心得
第八场：9飞轮霸、8勇霸龙、11福星小子
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
7小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
11小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
9小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
22小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
9小时前
仵工抬走死者遗体。梁国峰摄
01:51
屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑
突发
6小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT