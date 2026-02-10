Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「金钻精灵」热得有理

名家专栏
更新时间：18:51 2026-02-10 HKT
发布时间：18:51 2026-02-10 HKT

骑师王与练马师王的赔率，有时极具参考价值，有时反而是陷阱。例如刚周日沙田赛事，潘顿骑师王赔率于赛前有3倍以上，摆明没有信心，结果真的只得一亚一季；但同时，罗富全的练马师王赔率得1.7倍左右，票数显示信心十足，埋单却只有「数字天文」赢马。某程度上，反映两个彩池的赔率是用来质疑平时很热、但今次变冷的骑师与练马师，反之由冷变热便不要过分信赖。

第一场五班1650米，「金钻精灵」前仗跑1400米后上获亚，与其一起追近的「全神贯注」及后三战获两冠一季。「金钻精灵」上仗败后经一轮休息，强配潘顿志不在小。

第九场三班1200米，「泰泰精神」上仗出争同程得第五，头马「友爱心得」再出仍轻取对手，伸算「泰泰精神」实力不会差，值得一试。

第一场：1金钻精灵
第九场：10泰泰精神

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
7小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
11小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
9小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
22小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
9小时前
仵工抬走死者遗体。梁国峰摄
01:51
屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑
突发
6小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT