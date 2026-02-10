Dickson心水│「金钻精灵」热得有理

骑师王与练马师王的赔率，有时极具参考价值，有时反而是陷阱。例如刚周日沙田赛事，潘顿骑师王赔率于赛前有3倍以上，摆明没有信心，结果真的只得一亚一季；但同时，罗富全的练马师王赔率得1.7倍左右，票数显示信心十足，埋单却只有「数字天文」赢马。某程度上，反映两个彩池的赔率是用来质疑平时很热、但今次变冷的骑师与练马师，反之由冷变热便不要过分信赖。

第一场五班1650米，「金钻精灵」前仗跑1400米后上获亚，与其一起追近的「全神贯注」及后三战获两冠一季。「金钻精灵」上仗败后经一轮休息，强配潘顿志不在小。

第九场三班1200米，「泰泰精神」上仗出争同程得第五，头马「友爱心得」再出仍轻取对手，伸算「泰泰精神」实力不会差，值得一试。

第一场：1金钻精灵

第九场：10泰泰精神