甜甜小记│郑明铨第五场叫两「飞」

周三晚谷草赛事，向来谷战出色的方嘉柏派六驹应战，其中出争第五场四班一千米的「飞扬骓」在港初出；马主运转乾坤团体以往养过「飞云骓」及「飞腾骓」，两驹都是由方嘉柏训练，巧合地各自交出五场头马，表现出色。马主团体成员对方嘉柏十分信任和欣赏，今次新马「飞扬骓」来港，自然也交由方嘉柏训练，期待再擦出火花。

昨日沙田赛事，小记入场采访，马主郑明铨医生也到场支持爱驹「飞来霸」，结果马儿跑获第六名；郑医生除了是「飞来霸」马主外，还是「飞来闪耀」、「飞扬骓」马主团体的经理人。小记问及郑医生怎看「飞扬骓」首战机会？他说：「『飞扬骓』是方嘉柏为我们拣选来港，『飞云骓』和『飞腾骓』在其训练下合共赢出十场头马，我们当然信任他。方嘉柏指『飞扬骓』质素不错，但需要时间学习、有待进步，今仗在港初出，我抱平常心，始终马儿没有竞赛经验，如能跑入位置已经非常好了。」

早年郑医生在圣德肋撒（法国）医院担任顾问医生，当时院内不少医生都热爱赛马，部分更组成赛马团体养马，郑医生都有份参与；他们在港养的首驹名为「太子福」，起名「太子」皆因该院位于太子道。

此后，郑医生一直有养马，对赛马兴趣浓厚，每当有马出赛，他都会尽量抽空入场为爱驹打气。周三晚「飞扬骓」在港初出，恰巧与「飞来霸」一同出战第五场，且看两驹能否为郑医生带来惊喜。

陈嘉甜