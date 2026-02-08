廖事如神│「至尊高超」争入经典

百万挑战杯战果令人意外，「友爱心得」负顶磅排大外档匆匆再赢，而「至尊瑰宝」三甲不入，令前驹后上称王。谷赛排档虽然重要，但有时可能令人思维上有盲点，正如近来泥地貌似利放，但选马时亦不宜过分侧重跑法。

第九场三班泥地千二米，「乐胜天下」今季转跑泥地试出彩虹，前仗于222场次轻胜，蹄下败将「时尚风趣」、「表之极光」、「炽烈神驹」均路程好手，果然加磅后再战同程可连捷，证明全面上轨道。本身胜在跑法机动，再获潘顿垂青可续作胆。「炽烈神驹」今季全跑此程，五战获两冠且全入前四，表现稳定，上场夜泥的赢马水准虽较低，但胜在忠心准绳且长勇，QT脚难舍弃。「表之极光」今季田谷泥均跑过，上场田草千二为今季首度失Q，尚有潜力，但走规上仍有进步空间，作配更合。「晶晶日上」上仗入Q，证明评分已减至有利水平，必须提防。

第十场三班千四，不少四岁马继续争分望晋身经典系列赛，蔡厩「至尊高超」是其一，上季出道已三捷令评分大增十八分至三班顶，原料今季可再进，可惜复出后屡排外档，加上长负顶磅，表现走样情有可原。惟

「嘉应奇兵」上场增程无功而果断回师千四。以其前仗仅以颈位败于再出仍入Q的「韦金主」之水准，可信。「会当凌」于三班已站稳阵脚，上场初增程可击败路程专家，仍未见尽。「巴闭仔」状态理想兼排一档可拖一票。

廖浩贤精选

第九场 3 乐胜天下 4 炽烈神驹

5 表之极光 6 晶晶日上

第十场 1 至尊高超 2 嘉应奇兵

4 会当凌 8 双星报喜

